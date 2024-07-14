Демьянцева (Демьянцева) Елена Васильевна 31.05.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демьянцева (Демьянцева) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1978

Отец: Демьянцев Василий Андриянович

Мать: Демьянцева (Бушманова) Галина Владимировна

Рождение ребёнка
10.04.1999

Дочь: Демьянцева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.09.2000

Дочь: Демьянцева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
С 04.10.2019

Муж: скрыто настройками приватности

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.2020

Сын: Торгашов Дмитрий Станиславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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