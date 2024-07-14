Демьянцева (Демьянцева) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1978
Рождение ребёнка
10.04.1999
Дочь: Демьянцева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.09.2000
Дочь: Демьянцева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
С 04.10.2019
Муж: скрыто настройками приватности
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.2020
Сын: Торгашов Дмитрий Станиславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности