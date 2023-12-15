Строгонова Шкребень Галина Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строгонова Шкребень Галина Поликарповна

Место рождения

Свердловская область д. Северная Верхнесалдинского рацона

Дата рождения

28.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1959

Отец: Смирнов Поликарп Демьянович

Мать: Шкребень МАРИЯ

Свердловская область д. Северная Верхнесалдинского рацона
Рождение ребёнка
1982

Сын: Строганов Евгений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.09.1984

Сын: Строганов Нил

Отец ребёнка: не указан

Свердловская область г. Верхняя Салда
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