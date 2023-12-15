Строгонова Шкребень Галина Поликарповна
Место рожденияСвердловская область д. Северная Верхнесалдинского рацона
Дата рождения28.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1959
Отец: Смирнов Поликарп Демьянович
Мать: Шкребень МАРИЯ
Свердловская область д. Северная Верхнесалдинского рацона
Рождение ребёнка
1982
Сын: Строганов Евгений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.09.1984
Сын: Строганов Нил
Отец ребёнка: не указан
Свердловская область г. Верхняя Салда