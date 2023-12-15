Смирнов Поликарп Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Поликарп Демьянович

Место рождения

Горький

Дата рождения

19.02.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Горький
Рождение ребёнка
01.10.1954

Сын: Шкребень Владимир Поликарпович

Мать ребёнка: Шкребень МАРИЯ

Свердловская область д. Северная Верхнесалдинского район
Рождение ребёнка
30.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкребень МАРИЯ

Рождение ребёнка
28.11.1959

Дочь: Строгонова Шкребень Галина Поликарповна

Мать ребёнка: Шкребень МАРИЯ

Свердловская область д. Северная Верхнесалдинского рацона
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкребень МАРИЯ

Смерть
Неизвестно
Свердловской области д. Северная Верхнесалдинского район
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