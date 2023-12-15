Смирнов Поликарп Демьянович
Место рожденияГорький
Дата рождения19.02.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1954
Сын: Шкребень Владимир Поликарпович
Мать ребёнка: Шкребень МАРИЯ
Свердловская область д. Северная Верхнесалдинского район
Рождение ребёнка
30.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкребень МАРИЯ
Рождение ребёнка
28.11.1959
Дочь: Строгонова Шкребень Галина Поликарповна
Мать ребёнка: Шкребень МАРИЯ
Свердловская область д. Северная Верхнесалдинского рацона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкребень МАРИЯ
Смерть
Неизвестно
Свердловской области д. Северная Верхнесалдинского район