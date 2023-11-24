Коньшина (Синельникова) Матрона Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коньшина (Синельникова) Матрона Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

25.06.1894

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Синельников Ермолай Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Коньшина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Коньшин Григорий Самуилович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Коньшин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Коньшин Григорий Самуилович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Коробова Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Коньшин Григорий Самуилович

Рождение ребёнка
20.04.1889

Дочь: Коньшина Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Коньшин Григорий Самуилович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1890

Дочь: Коньшина Агапия Григорьевна

Отец ребёнка: Коньшин Григорий Самуилович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1893

Дочь: Коньшина Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Коньшин Григорий Самуилович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.06.1894
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