Коньшина (Синельникова) Матрона Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти25.06.1894
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Синельников Ермолай Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Коньшина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Коньшин Григорий Самуилович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Коньшин Григорий Самуилович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Коробова Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Коньшин Григорий Самуилович
Рождение ребёнка
20.04.1889
Дочь: Коньшина Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Коньшин Григорий Самуилович
Рождение ребёнка
10.04.1890
Дочь: Коньшина Агапия Григорьевна
Отец ребёнка: Коньшин Григорий Самуилович
Рождение ребёнка
24.04.1893
Дочь: Коньшина Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Коньшин Григорий Самуилович
Смерть
25.06.1894