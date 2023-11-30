Долгоруков Николай Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти17.12.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Титул: князь (На сайте ок. 1811)
Бракосочетание
Около 1835
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Долгорукова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Долгорукова Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Долгоруков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Долгорукова Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Лобанова-Ростовская Вера Николаевна
Мать ребёнка: Долгорукова Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Багратион Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Долгорукова Зинаида Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1873