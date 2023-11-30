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Долгоруков Николай Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

17.12.1873

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Долгоруков Александр Павлович

Мать: Долгорукова Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь (На сайте ок. 1811)
Бракосочетание
Около 1835

Жена: Долгорукова Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Долгорукова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Долгорукова Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Долгоруков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Долгорукова Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Лобанова-Ростовская Вера Николаевна

Мать ребёнка: Долгорукова Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Багратион Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Долгорукова Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.12.1873
Москва, город федерального значения Москва
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