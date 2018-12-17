(Калинина) Ида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калинина) Ида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1929

Дата смерти

17.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Елена Борисовна

Отец ребёнка: Калинин Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Калинин Борис Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Борис Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Полазна, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Смерть
17.12.2018
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