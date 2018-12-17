(Калинина) Ида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1929
Дата смерти17.12.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Елена Борисовна
Отец ребёнка: Калинин Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Калинин Борис Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Полазна, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Смерть
17.12.2018