Колесов Игнатий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесов Игнатий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Колесов Андрей Иванович

Мать: Колесова Арина Антоновна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Колесова Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Колесов Гордей Игнатьевич

Мать ребёнка: Колесова Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Колесов Гаврило Игнатьевич

Мать ребёнка: Колесова Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Колесова Дарья Игнатьевна

Мать ребёнка: Колесова Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Колесов Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Колесова Пелагея Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Пелагея Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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