Колесов Игнатий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Колесов Андрей Иванович
Мать: Колесова Арина Антоновна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Колесова Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Колесов Гордей Игнатьевич
Мать ребёнка: Колесова Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Колесов Гаврило Игнатьевич
Мать ребёнка: Колесова Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Колесова Дарья Игнатьевна
Мать ребёнка: Колесова Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Колесов Андрей Игнатьевич
Мать ребёнка: Колесова Пелагея Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно