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Колесова Пелагея Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Игнатий Андреевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Колесов Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Колесов Игнатий Андреевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Колесов Гордей Игнатьевич

Отец ребёнка: Колесов Игнатий Андреевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Колесов Гаврило Игнатьевич

Отец ребёнка: Колесов Игнатий Андреевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Колесова Дарья Игнатьевна

Отец ребёнка: Колесов Игнатий Андреевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Колесов Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Колесов Игнатий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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