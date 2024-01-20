Колесова Пелагея Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Сын: Колесов Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Колесов Игнатий Андреевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Колесов Гордей Игнатьевич
Отец ребёнка: Колесов Игнатий Андреевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Колесов Гаврило Игнатьевич
Отец ребёнка: Колесов Игнатий Андреевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Колесова Дарья Игнатьевна
Отец ребёнка: Колесов Игнатий Андреевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Колесов Андрей Игнатьевич
Отец ребёнка: Колесов Игнатий Андреевич
Смерть
Неизвестно