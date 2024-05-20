Манерка Андрей Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1919
Дочь: (Манерка) Александра Андреевна
Мать ребёнка: Евфросинья Ильинична
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
ГАСК Ф.135 Оп.78 Д.257 Восприемники: Безгуб Иван Иванович Будаковская Анна Степановна
Смерть
Неизвестно