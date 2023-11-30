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Евстафьев Александр Георгиевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

30.08.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1862

Отец: Евстафьев Георгий Иванович

Мать: Евстафьева Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
07.10.1884

Жена: Евстафьева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1886

Сын: Евстафьев Георгий Александрович

Мать ребёнка: Евстафьева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1887

Сын: Евстафьев Петр Александрович

Мать ребёнка: Евстафьева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1902

Дочь: Якимова Мария Александровна

Мать ребёнка: Евстафьева Варвара Ивановна

Бракосочетание
14.01.1907

Жена: Евстафьева Александра Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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