Евстафьев Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1862
Бракосочетание
07.10.1884
Рождение ребёнка
20.04.1886
Сын: Евстафьев Георгий Александрович
Мать ребёнка: Евстафьева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1887
Сын: Евстафьев Петр Александрович
Мать ребёнка: Евстафьева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1902
Дочь: Якимова Мария Александровна
Мать ребёнка: Евстафьева Варвара Ивановна
Бракосочетание
14.01.1907
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно