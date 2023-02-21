Потапов Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1978
Сын: Потапов Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Потапова Нина Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вазгустова - Потапова Оксана Геннадьевна
Мать ребёнка: Потапова Нина Кирилловна
Смерть
Неизвестно