Потапов Андрей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Андрей Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1978

Отец: Потапов Геннадий Иванович

Мать: Потапова Нина Кирилловна

Рождение ребёнка
24.08.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгих - Баннова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
30.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Юлия

Рождение ребёнка
02.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Юлия

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