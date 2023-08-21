Плотникова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Любовь Кесариевна
Отец ребёнка: Плотников Кесарь Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евгения Кесариевна
Отец ребёнка: Плотников Кесарь Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно