Плотникова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Любовь Кесариевна

Отец ребёнка: Плотников Кесарь Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евгения Кесариевна

Отец ребёнка: Плотников Кесарь Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Кесарь Иванович

Смерть
Неизвестно
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