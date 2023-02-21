Вертячева Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вертячева Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.09.1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самороков Василий

Развод
Неизвестно

Муж: Вертячев Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самороков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертячев Никифор

Смерть
13.09.1933
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