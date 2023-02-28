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Вертячев Никифор

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вертячев Аким (Еким)

Мать: Вертячева Матрена

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Развод
Неизвестно

Жена: Вертячева Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вертячева Варвара

Работа или профессия
Неизвестно
приказчик
Смерть
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Причина смерти: Болезнь (воспаление легких)
Похороны
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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