Вертячев Никифор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вертячев Аким (Еким)
Мать: Вертячева Матрена
Развод
Неизвестно
Жена: Вертячева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вертячева Варвара
Работа или профессия
Неизвестно
приказчик
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь (воспаление легких)
Похороны
Неизвестно