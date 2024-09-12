Тимченко (Карабак) Анастасия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко (Карабак) Анастасия Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карабак Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плугатырь (Тимченко) Милания Сергеевна

Отец ребёнка: Тимченко Сергей Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тимченко) Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Тимченко Сергей Прокофьевич

Рождение ребёнка
20.01.1917

Дочь: Сурмач (Тимченко) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Тимченко Сергей Прокофьевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тимченко Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Тимченко Сергей Прокофьевич

Натухаевская, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
?.08.1925

Дочь: Чикун (Тимченко) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Тимченко Сергей Прокофьевич

Смерть
Неизвестно

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