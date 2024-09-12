Тимченко Сергей Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимченко Прокофий Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плугатырь (Тимченко) Милания Сергеевна
Мать ребёнка: Тимченко (Карабак) Анастасия Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тимченко) Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Тимченко (Карабак) Анастасия Акимовна
Рождение ребёнка
20.01.1917
Дочь: Сурмач (Тимченко) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Тимченко (Карабак) Анастасия Акимовна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Тимченко Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Тимченко (Карабак) Анастасия Акимовна
Натухаевская, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
?.08.1925
Дочь: Чикун (Тимченко) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Тимченко (Карабак) Анастасия Акимовна
Смерть
Неизвестно