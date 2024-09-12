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Тимченко Сергей Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимченко Прокофий Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плугатырь (Тимченко) Милания Сергеевна

Мать ребёнка: Тимченко (Карабак) Анастасия Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тимченко) Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Тимченко (Карабак) Анастасия Акимовна

Рождение ребёнка
20.01.1917

Дочь: Сурмач (Тимченко) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Тимченко (Карабак) Анастасия Акимовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тимченко Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Тимченко (Карабак) Анастасия Акимовна

Натухаевская, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
?.08.1925

Дочь: Чикун (Тимченко) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Тимченко (Карабак) Анастасия Акимовна

Смерть
Неизвестно

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