Локтионова (Лактионова Локтионова Лохтионова) Наталья Афанасьевна 19.08.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Локтионова (Лактионова Локтионова Лохтионова) Наталья Афанасьевна

Место рождения

Мохнатый Лог, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

19.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1923

Отец: Лактионов Локтионов Лохтионов Афанасий Васильевич

Мать: Лактионова (Локтионова) Федосья (Феодосья) Афанасьевна

Мохнатый Лог, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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