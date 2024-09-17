Локтионова (Лактионова Локтионова Лохтионова) Наталья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1923
Отец: Лактионов Локтионов Лохтионов Афанасий Васильевич
Мать: Лактионова (Локтионова) Федосья (Феодосья) Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: Неизвестно
Смерть
Неизвестно