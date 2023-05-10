Тарасов Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Григорий

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Августа

Мать ребёнка: Вердлюкова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрулева Таисия

Мать ребёнка: Вердлюкова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вердлюкова Вера

Смерть
Неизвестно
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