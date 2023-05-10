Тарасов Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов Григорий
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Августа
Мать ребёнка: Вердлюкова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрулева Таисия
Мать ребёнка: Вердлюкова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вердлюкова Вера
Смерть
Неизвестно