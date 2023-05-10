Тарасов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
С 13.01.1929
Сын: Тарасов Феклист Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Афанасия Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Катерина Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Петровна
Смерть
Неизвестно