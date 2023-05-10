Тарасов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Тарасов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
С 13.01.1929

Сын: Тарасов Феклист Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Афанасия Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Катерина Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Смерть
Неизвестно