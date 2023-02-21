Гессе Константин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти06.05.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1863
Дочь: Брежинская Вера Константиновна
Мать ребёнка: Гессе Юлия Михайловна
Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гессе Юлия Михайловна
Смерть
06.05.1890
Кролевец, Сумська область