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Гессе Константин Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

06.05.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1863

Дочь: Брежинская Вера Константиновна

Мать ребёнка: Гессе Юлия Михайловна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гессе Юлия Михайловна

Смерть
06.05.1890
Кролевец, Сумська область
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