Красилова (Рыжакова) Параскева Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилова (Рыжакова) Параскева Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Рыжаков Гаврило Андреев

Мать: не указана

поч. Рыжаков
Рождение ребёнка
17.12.1910

Дочь: Мальцева (Красилова) Клавдия Игнатьевна

Отец ребёнка: Красилов Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
29.06.1913

Сын: Красилов Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Красилов Игнатий Петрович

Смерть
Неизвестно

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