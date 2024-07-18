Красилова (Рыжакова) Параскева Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Рыжаков Гаврило Андреев
Мать: не указана
поч. Рыжаков
Рождение ребёнка
17.12.1910
Дочь: Мальцева (Красилова) Клавдия Игнатьевна
Отец ребёнка: Красилов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
29.06.1913
Отец ребёнка: Красилов Игнатий Петрович
Смерть
Неизвестно