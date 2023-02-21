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ШЕМИОТ ОЛЬГА ОСКАРОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шемиот ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

Отец ребёнка: Шемиот ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

Рождение ребёнка
07.12.1914

Дочь: Алексеева ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Отец ребёнка: Шемиот ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемиот ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

Смерть
Неизвестно
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