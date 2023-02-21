ШЕМИОТ ОЛЬГА ОСКАРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Шемиот ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
Рождение ребёнка
07.12.1914
Дочь: Алексеева ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Отец ребёнка: Шемиот ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно