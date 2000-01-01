ШЕМИОТ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1878
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Шемиот ОЛЬГА ОСКАРОВНА
Рождение ребёнка
07.12.1914
Дочь: Алексеева ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Мать ребёнка: Шемиот ОЛЬГА ОСКАРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шемиот ОЛЬГА ОСКАРОВНА
Смерть
1947
г.Мелитополь