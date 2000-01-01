ШЕМИОТ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ШЕМИОТ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1878

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шемиот ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

Мать ребёнка: Шемиот ОЛЬГА ОСКАРОВНА

Рождение ребёнка
07.12.1914

Дочь: Алексеева ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Мать ребёнка: Шемиот ОЛЬГА ОСКАРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемиот ОЛЬГА ОСКАРОВНА

Смерть
1947
г.Мелитополь
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