Агабек Отец ---
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агабеков Манаф
Мать ребёнка: Агабек Мать ---
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агабекова Гюльсум
Мать ребёнка: Агабек Мать ---
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сестра Агабека Два
Мать ребёнка: Агабек Мать ---
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сестра Агабека Раз
Мать ребёнка: Агабек Мать ---
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агабек Мать ---
Смерть
Неизвестно