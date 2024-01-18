Агабек Отец --- — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгабек Отец ---

Агабек Отец ---

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агабеков Манаф

Мать ребёнка: Агабек Мать ---

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агабекова Гюльсум

Мать ребёнка: Агабек Мать ---

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сестра Агабека Два

Мать ребёнка: Агабек Мать ---

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сестра Агабека Раз

Мать ребёнка: Агабек Мать ---

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агабек Агабеков Искендер

Мать ребёнка: Агабек Мать ---

Смерть
Неизвестно
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