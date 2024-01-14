Агабек Агабеков Искендер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агабек Агабеков Искендер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агабек Отец ---

Мать: Агабек Мать ---

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агабекова Асия Агабек

Мать ребёнка: Агабекова Мялякниса Наджафгулубек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агабекова Эльмира Агабек

Мать ребёнка: Агабекова Мялякниса Наджафгулубек

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агабекова Мялякниса Наджафгулубек

Смерть
Неизвестно
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