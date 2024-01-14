Агабек Агабеков Искендер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агабек Отец ---
Мать: Агабек Мать ---
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агабекова Асия Агабек
Мать ребёнка: Агабекова Мялякниса Наджафгулубек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агабекова Эльмира Агабек
Мать ребёнка: Агабекова Мялякниса Наджафгулубек
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно