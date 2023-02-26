Михаил Силуянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Силуянов

Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1763

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Отец

1735 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Силуян Трофимов

Мать: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1806
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
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