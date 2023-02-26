Михаил Силуянов
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1763
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Силуян Трофимов
Мать: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1806
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.