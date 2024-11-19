Иван Гаврилов
Место рожденияСелилово
Дата рождения1707
Дата смерти1775
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Селилово
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Бракосочетание
Около 1730
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1735
Сын: Данила Иванов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1745
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.02.1756 ст.
Жена: Дарья Силина
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
17. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-9LVR?i=35&cc=1921824 2й брак у обоих
Рождение ребёнка
13.07.1757 ст.
Сын: Евдоким Иванов
Мать ребёнка: Дарья Силина
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-92DY?i=163&cc=1921824
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Дарья Силина
Рождение ребёнка
08.04.1767 ст.
Сын: Родион Иванов
Мать ребёнка: Дарья Силина
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-ZM7?i=176&cc=1921824
Рождение ребёнка
1773
Сын: Максим Иванов
Мать ребёнка: Дарья Силина
Смерть
1775