Иван Гаврилов 1707 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Гаврилов

Место рождения

Селилово

Дата рождения

1707

Дата смерти

1775

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности
1727 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Селилово
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Бракосочетание
Около 1730

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1735

Сын: Данила Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.02.1756 ст.

Жена: Дарья Силина

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
17. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-9LVR?i=35&cc=1921824 2й брак у обоих
Рождение ребёнка
13.07.1757 ст.

Сын: Евдоким Иванов

Мать ребёнка: Дарья Силина

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-92DY?i=163&cc=1921824
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Дарья Силина

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.04.1767 ст.

Сын: Родион Иванов

Мать ребёнка: Дарья Силина

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-ZM7?i=176&cc=1921824
Рождение ребёнка
1773

Сын: Максим Иванов

Мать ребёнка: Дарья Силина

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1775

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