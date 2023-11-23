Ширяев Григорий Клементович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Ширяев Климент Никифорович
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воскресенская Анна Григорьева
Мать ребёнка: Анна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей Воскресенского собора г.Данилова.
Смерть
До 1885