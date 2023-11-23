Ширяев Григорий Клементович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Григорий Клементович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Ширяев Климент Никифорович

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воскресенская Анна Григорьева

Мать ребёнка: Анна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей Воскресенского собора г.Данилова.
Смерть
До 1885
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