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неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Климент Никифорович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ширяев Иоанн Климентович

Отец ребёнка: Ширяев Климент Никифорович

Ширяев Иоанн Климентович (1813 — 1892) Родился в семье дьякона села Воскресенского на Касти Даниловского уезда Климента Ширяева. С 1823 года обучался в Ярославском приходском училище, а впоследствии о... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Ширяев Григорий Клементович

Отец ребёнка: Ширяев Климент Никифорович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Васильевская (Ширяева) Александра Климентьева

Отец ребёнка: Ширяев Климент Никифорович

Рождение ребёнка
28.03.1829

Сын: Ширяев Иосиф Климентов

Отец ребёнка: Ширяев Климент Никифорович

Смерть
Неизвестно

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