неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Ширяев Климент Никифорович
Ширяев Иоанн Климентович (1813 — 1892) Родился в семье дьякона села Воскресенского на Касти Даниловского уезда Климента Ширяева. С 1823 года обучался в Ярославском приходском училище, а впоследствии о... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Ширяев Григорий Клементович
Отец ребёнка: Ширяев Климент Никифорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Васильевская (Ширяева) Александра Климентьева
Отец ребёнка: Ширяев Климент Никифорович
Рождение ребёнка
28.03.1829
Отец ребёнка: Ширяев Климент Никифорович
Смерть
Неизвестно