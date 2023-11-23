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Ширяев Климент Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширяев Климент Никифорович (ок. 1790 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Воскресенского на Касти Даниловского уезда. О жене его данных нет. Дети: Иоанн, священник. Мария, суп... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон села Воскресенского на Касти Даниловского уезда
Рождение ребёнка
1813

Сын: Ширяев Иоанн Климентович

Мать ребёнка: неизвестно

Ширяев Иоанн Климентович (1813 — 1892) Родился в семье дьякона села Воскресенского на Касти Даниловского уезда Климента Ширяева. С 1823 года обучался в Ярославском приходском училище, а впоследствии о... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Ширяев Григорий Клементович

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Васильевская (Ширяева) Александра Климентьева

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
28.03.1829

Сын: Ширяев Иосиф Климентов

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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