Ширяев Климент Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Ширяев Климент Никифорович (ок. 1790 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Воскресенского на Касти Даниловского уезда. О жене его данных нет. Дети: Иоанн, священник. Мария, суп... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон села Воскресенского на Касти Даниловского уезда
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: неизвестно
Ширяев Иоанн Климентович (1813 — 1892) Родился в семье дьякона села Воскресенского на Касти Даниловского уезда Климента Ширяева. С 1823 года обучался в Ярославском приходском училище, а впоследствии о... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Ширяев Григорий Клементович
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Васильевская (Ширяева) Александра Климентьева
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1829
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно