Лукин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Лукина) Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Лукина (Булатова) Парасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Лукина (Булатова) Парасковья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно