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Лукин Михаил Петрович

Место рождения

Колешка, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Колешка, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина (Булатова) Парасковья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Анастасия Павловна

Место жительства
Неизвестно
Колешка, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Лукина) Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Лукина (Булатова) Парасковья Фёдоровна

Колешка, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лукин Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Лукина (Булатова) Парасковья Фёдоровна

Колешка, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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