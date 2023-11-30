Долгорукова (Жировая-Засекина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Жировая-Засекина) Анна Михайловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1665 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1693

Муж: Долгоруков Григорий Прохорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1695

Дочь: Долгорукова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Долгоруков Григорий Прохорович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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