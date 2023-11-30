Долгорукова (Жировая-Засекина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1693
Рождение ребёнка
Около 1695
Дочь: Долгорукова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Долгоруков Григорий Прохорович
Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно