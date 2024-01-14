Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1876

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Клавдия Тимофеевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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