Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1876
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Клавдия Тимофеевна
Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно