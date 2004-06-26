Коновалова (Васильева) Нина
Место рожденияСССР
Дата рождения26.04.1930
Дата смерти26.06.2004
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1930
Отец: Василий
Мать: не указана
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чендева Лариса
Отец ребёнка: Коновалов Вов Николай Иванович
СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.2004
г.Ульяновск
Похороны
Неизвестно
г.Ульяновск