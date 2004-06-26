Коновалова (Васильева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Васильева) Нина

Место рождения

СССР

Дата рождения

26.04.1930

Дата смерти

26.06.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1930

Отец: Василий

Мать: не указана

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чендева Лариса

Отец ребёнка: Коновалов Вов Николай Иванович

СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Вов Николай Иванович

Смерть
26.06.2004
г.Ульяновск
Похороны
Неизвестно
г.Ульяновск
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