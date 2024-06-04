Тарканова Мавра Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарканова Мавра Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарканов Филипп Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Тарканов Федор Филиппов

Отец ребёнка: Тарканов Филипп Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Тарканов Гаврила Филиппов

Отец ребёнка: Тарканов Филипп Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Акулина Незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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