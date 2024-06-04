Тарканова Мавра Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Тарканов Филипп Антонов
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Тарканов Гаврила Филиппов
Отец ребёнка: Тарканов Филипп Антонов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Акулина Незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1850