Солодуха Даниил Савельевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Бракосочетание
13.01.1885 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1885 ст.
Мать ребёнка: Солодуха Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
12.12.1889 ст.
Сын: Солодуха Николай Данилович
Мать ребёнка: Солодуха Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.11.1891 ст.
Сын: Солодуха Михаил Данилович
Мать ребёнка: Солодуха Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
29.10.1897 ст.
Сын: Солодуха Григорий Данилович
Мать ребёнка: Солодуха Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.09.1901 ст.
Сын: Солодуха Андрей Данилович
Мать ребёнка: Солодуха Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
02.12.1906 ст.
Мать ребёнка: Солодуха Евдокия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно