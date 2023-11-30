Солодуха Даниил Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодуха Даниил Савельевич

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Солодуха Савелий Никитич

Мать: Солодуха Агафья Алексеевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.01.1885 ст.

Жена: Солодуха Евдокия Игнатьевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1885 ст.

Сын: Солодуха Артём Данилович

Мать ребёнка: Солодуха Евдокия Игнатьевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.12.1889 ст.

Сын: Солодуха Николай Данилович

Мать ребёнка: Солодуха Евдокия Игнатьевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1891 ст.

Сын: Солодуха Михаил Данилович

Мать ребёнка: Солодуха Евдокия Игнатьевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1897 ст.

Сын: Солодуха Григорий Данилович

Мать ребёнка: Солодуха Евдокия Игнатьевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.09.1901 ст.

Сын: Солодуха Андрей Данилович

Мать ребёнка: Солодуха Евдокия Игнатьевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1906 ст.

Сын: Солодуха Иван Данилович

Мать ребёнка: Солодуха Евдокия Игнатьевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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