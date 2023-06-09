Солодуха (Клясюк) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодуха (Клясюк) Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.01.1885 ст.

Муж: Солодуха Даниил Савельевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1885 ст.

Сын: Солодуха Артём Данилович

Отец ребёнка: Солодуха Даниил Савельевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.12.1889 ст.

Сын: Солодуха Николай Данилович

Отец ребёнка: Солодуха Даниил Савельевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1891 ст.

Сын: Солодуха Михаил Данилович

Отец ребёнка: Солодуха Даниил Савельевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1897 ст.

Сын: Солодуха Григорий Данилович

Отец ребёнка: Солодуха Даниил Савельевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.09.1901 ст.

Сын: Солодуха Андрей Данилович

Отец ребёнка: Солодуха Даниил Савельевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1906 ст.

Сын: Солодуха Иван Данилович

Отец ребёнка: Солодуха Даниил Савельевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно