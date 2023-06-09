Солодуха (Клясюк) Евдокия Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1885 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1885 ст.
Отец ребёнка: Солодуха Даниил Савельевич
Рождение ребёнка
12.12.1889 ст.
Сын: Солодуха Николай Данилович
Отец ребёнка: Солодуха Даниил Савельевич
Рождение ребёнка
10.11.1891 ст.
Сын: Солодуха Михаил Данилович
Отец ребёнка: Солодуха Даниил Савельевич
Рождение ребёнка
29.10.1897 ст.
Сын: Солодуха Григорий Данилович
Отец ребёнка: Солодуха Даниил Савельевич
Рождение ребёнка
27.09.1901 ст.
Сын: Солодуха Андрей Данилович
Отец ребёнка: Солодуха Даниил Савельевич
Рождение ребёнка
02.12.1906 ст.
Отец ребёнка: Солодуха Даниил Савельевич
Смерть
Неизвестно