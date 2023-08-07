Матвей Анофриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Анофрий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Афанасий Матвеевич
Мать ребёнка: Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
10.06.1770
Сын: Тимофей Матвеевич
Мать ребёнка: Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Афанасово сельцо Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
1785