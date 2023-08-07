Матвей Анофриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Анофриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Анофрий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Афанасий Матвеевич

Мать ребёнка: Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
10.06.1770

Сын: Тимофей Матвеевич

Мать ребёнка: Татьяна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Афанасово сельцо Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
1785
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