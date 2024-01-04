Казакевич Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1891 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1891 ст.
Сын: Казакевич Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Казакевич Василий Иудович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Фешкова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Казакевич Василий Иудович
Рождение ребёнка
19.05.1896 ст.
Сын: Казакевич Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Казакевич Василий Иудович
Рождение ребёнка
14.05.1897 ст.
Сын: Казакевич Никита Васильевич
Отец ребёнка: Казакевич Василий Иудович
Смерть
Неизвестно