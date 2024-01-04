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Казакевич Ольга Ивановна

Место рождения

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.01.1891 ст.

Муж: Казакевич Василий Иудович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1891 ст.

Сын: Казакевич Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Казакевич Василий Иудович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Фешкова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Казакевич Василий Иудович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.05.1896 ст.

Сын: Казакевич Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Казакевич Василий Иудович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.05.1897 ст.

Сын: Казакевич Никита Васильевич

Отец ребёнка: Казакевич Василий Иудович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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