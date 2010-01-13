Садыков Рафик Миннулла улы
Место рождения
Дата рождения26.01.1931
Дата смерти13.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1931
Рождение ребёнка
01.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1966
Дочь: Тухфатуллина Лилия Рафик кызы
Мать ребёнка: Саматова Ленуза Мунир кызы
Исляйкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.2010