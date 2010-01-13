Садыков Рафик Миннулла улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Рафик Миннулла улы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.01.1931

Дата смерти

13.01.2010

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1931

Отец: Садыков Миннулла Садык улы

Мать: Мухутдинова Зайтуна Мухутдин кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1966

Дочь: Тухфатуллина Лилия Рафик кызы

Мать ребёнка: Саматова Ленуза Мунир кызы

Исляйкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саматова Ленуза Мунир кызы

Смерть
13.01.2010
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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