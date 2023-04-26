Лупова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти21.06.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович
Сын: Лупов Иван Константинович
Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович
Сын: Лупов Иван Константинович
Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович
Дочь: Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович
Дочь: Парфенова Варвара Лупова
Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович
Дочь: Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович
Дочь: Агриппина Константиновна
Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович
Сын: Лупов Александр Константинович
Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович
Дочь: Ситникова Мариамна Лупова
Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович
Дочь: Пелагея Константиновна
Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович
Дочь: Майорова Ксения Лупова
Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович
Дочь: Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович