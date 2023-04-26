Лупова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

21.06.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1881

Сын: Лупов Иван Константинович

Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1883

Сын: Лупов Иван Константинович

Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1884

Дочь: Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.11.1885

Дочь: Парфенова Варвара Лупова

Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1888

Дочь: Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.06.1889

Дочь: Агриппина Константиновна

Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.12.1890

Сын: Лупов Александр Константинович

Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1892

Дочь: Ситникова Мариамна Лупова

Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1894

Дочь: Пелагея Константиновна

Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1897

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1899

Дочь: Майорова Ксения Лупова

Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1901

Дочь: Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Лупов Константин Михаилович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.06.1909
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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