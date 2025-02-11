(Лупова) Ирина Константиновна 01.05.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

(Лупова) Ирина Константиновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.05.1888, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 23.06.1888, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Лупов Константин МихаиловичНеизвестно г.р.
Мать
Лупова Мария Ивановна1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1888

Отец: Лупов Константин Михаилович

Мать: Лупова Мария Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
23.06.1888
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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