(Лупова) Ирина Константиновна
женский, родилась 01.05.1888, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 23.06.1888, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛупов Константин МихаиловичНеизвестно г.р.
МатьЛупова Мария Ивановна1869 г.р.
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Рождение
01.05.1888
Отец: Лупов Константин Михаилович
Мать: Лупова Мария Ивановна
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
23.06.1888
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область