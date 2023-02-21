Keller Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Keller Johann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

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ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Keller Georg

Мать: Keller Barbara

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