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Keller Johann
Keller Johann
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Пол
Мужской
Отец
Keller Georg
1809 г.р.
Мать
Keller (Foerderer) Barbara
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Keller Georg
Мать:
Keller Barbara
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