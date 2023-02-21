Глаголев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глаголев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1883

Сын: Глаголев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Глаголева Александра Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
19.04.1886

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Глаголева Александра Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1896

Сын: Глаголев Николай Александрович

Мать ребёнка: Глаголева Александра Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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