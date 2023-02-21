Глаголев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1883
Сын: Глаголев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Глаголева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1886
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Глаголева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1896
Сын: Глаголев Николай Александрович
Мать ребёнка: Глаголева Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно