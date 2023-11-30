Губин Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1745
Отец: Губин Федор Степанович
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Губина Марья Семеновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Веселухина Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Губина Марья Семеновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Губина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Губина Марья Семеновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Губин Иван Иванович
Мать ребёнка: Губина Марья Семеновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Губина Марья Семеновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Губина Марья Семеновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Губина Марья Семеновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Марья Семеновна
Смерть
1815
ГАСО, 24-25-330, 17об