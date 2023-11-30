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Губин Иван Федорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

Около 1709 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Губин Федор Степанович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Губина Марья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Веселухина Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Губина Марья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Губина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Губина Марья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Губин Иван Иванович

Мать ребёнка: Губина Марья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 лист
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Губин Василий Иванович

Мать ребёнка: Губина Марья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Губина Марья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Губин Кондратий Иванович

Мать ребёнка: Губина Марья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Марья Семеновна

Смерть
1815
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 17об
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