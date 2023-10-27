Чистякова-Иванова Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова-Иванова Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1979

Отец: Иванов Владимир Петрович

Мать: Иванова-Барышева Татьяна Данатовна

Бракосочетание
05.12.1997

Муж: Чистяков Василий Викторович

Рождение ребёнка
02.06.1998

Сын: Чистяков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Чистяков Василий Викторович

Рождение ребёнка
21.08.2008

Сын: Чистяков Ярослав Васильевич

Отец ребёнка: Чистяков Василий Викторович

Рождение ребёнка
21.05.2012

Сын: Чистяков Степан Васильевич

Отец ребёнка: Чистяков Василий Викторович

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