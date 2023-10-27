Чистякова-Иванова Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1979
Бракосочетание
05.12.1997
Рождение ребёнка
02.06.1998
Сын: Чистяков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Чистяков Василий Викторович
Рождение ребёнка
21.08.2008
Сын: Чистяков Ярослав Васильевич
Отец ребёнка: Чистяков Василий Викторович
Рождение ребёнка
21.05.2012
Сын: Чистяков Степан Васильевич
Отец ребёнка: Чистяков Василий Викторович