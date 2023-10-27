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Чистяков Василий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1976

Отец: Чистяков Виктор Николаевич

Мать: Чистякова -Путнина Маргарита Артуровна

Бракосочетание
05.12.1997

Жена: Чистякова-Иванова Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
02.06.1998

Сын: Чистяков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Чистякова-Иванова Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
21.08.2008

Сын: Чистяков Ярослав Васильевич

Мать ребёнка: Чистякова-Иванова Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
21.05.2012

Сын: Чистяков Степан Васильевич

Мать ребёнка: Чистякова-Иванова Светлана Владимировна

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