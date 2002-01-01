Мельников Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1925
Дата смерти01.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1925
Отец: Федин Сергей Ильич
Мать: Федина Федосия Фроловна
Рождение ребёнка
19.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
24.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова Татьяна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2002