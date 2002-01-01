Мельников Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1925

Дата смерти

01.01.2002

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1925

Отец: Федин Сергей Ильич

Мать: Федина Федосия Фроловна

Рождение ребёнка
19.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
24.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Татьяна Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Татьяна Захаровна

Смерть
01.01.2002
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