Федина Федосия Фроловна
Место рождения
Дата рождения15.04.1904
Дата смерти30.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1925
Сын: Мельников Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Федин Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Федин Сергей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Федин Сергей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башлаева Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Федин Сергей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федин Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Федин Сергей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федин Сергей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федин Сергей Ильич
Смерть
30.11.1985