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Федина Федосия Фроловна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.04.1904

Дата смерти

30.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.04.1925

Сын: Мельников Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Федин Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Федин Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Федин Сергей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Федин Сергей Ильич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башлаева Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Федин Сергей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Федин Сергей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Федин Сергей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федин Сергей Ильич

Смерть
30.11.1985
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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